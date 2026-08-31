Privremeno izmeštanje autobuskog stajališta u ulici Stari šor

preuzeta fotografija

Zbog izvođenja radova na obližnjem gradilištu i u cilju obezbeđivanja bezbednog kretanja putnika autobusko stajalište biće privremeno izmešteno.

​Od 1. septembra 2026. godine, autobusko stajalište biće privremeno izmešteno u ulicu Stari šor, kod broja 57, oko 400 metara dalje u smeru ka Bolnici.

​Izmeštanje se odnosi na sledeće autobuske linije:

​Linija: Sremska Mitrovica – Martinci – Kuzmin – Bosut – Sremska Rača

​Linija: Sremska Mitrovica – Čalma – Divoš – Stara Bingula

Stajalište će na ovoj lokaciji biti do okončanja radova, nakon čega će putnici biti blagovremeno obavešteni o povratku stajališta na redovnu lokaciju.

Zahvaljujemo se na razumevanju.

(PR služba Grada Sremska Mitrovica)