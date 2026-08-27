“Mitrovica pod zastavom”

preuzeta fotografija

U susret 15. septembru, Danu srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u Sremskoj Mitrovici počinje akcija „Mitrovica pod zastavom”. Zastave će narednih dana biti deljene domaćinstvima na području grada, a u akciju se mogu uključiti i građani koji žele da volontiraju i pomognu u njihovoj distribuciji. Prijave su otvorene do 31. avgusta, putem imejla Kancelarije za mlade Grada Sremska Mitrovica: kzm.sremskamitrovica@yahoo.com. Cilj akcije je da Sremska Mitrovica 15. septembar dočeka ukrašena zastavama u znaku obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave .