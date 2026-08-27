Imenovanja direktora u Sremskoj Mitrovici

Na današnjoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica imenovani su novi vršioci dužnosti direktora više javnih preduzeća, ustanova i institucija. Za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas” imenovan je Dražen Riđošić, diplomirani pravnik iz Sremske Mitrovice, na period od godinu dana, počev od 28. avgusta 2026. godine. Javno komunalno preduzeće „Vodovod” vodiće Dragan Despotović, master menadžer iz Ogara, koji je imenovan za vršioca dužnosti direktora na period od jedne godine.

Za vršioca dužnosti direktora JKP „Toplifikacija” imenovan je Miloš Kovač, diplomirani pravnik iz Mačvanske Mitrovice, takođe na period od godinu dana. Gordana Ćuić Cvijanović, specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite iz Sremske Mitrovice, imenovana je za vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove u Sremskoj Mitrovici na period od jedne godine.

Na čelu Ustanove Atletski stadion biće Darko Gavrilović, viši sportski trener iz Martinaca, dok je za vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu „Sirmijumart” imenovan Aleksandar Budošan iz Sremske Mitrovice. Radoslav Jevremović, diplomirani ekonomista iz Sremske Mitrovice, imenovan je za vršioca dužnosti direktora JKP „Komunalije”.

Za vršioca dužnosti direktora Muzeja Srema imenovan je Andrija Popović, master istoričar iz Sremske Mitrovice, dok će Istorijski arhiv „Srem” voditi Dejan Umetić, diplomirani menadžer iz Laćarka. Damir Savić imenovan je za vršioca dužnosti direktora Ustanove za negovanje kulture „Srem”, dok je Svetlana Popović, diplomirani inženjer poljoprivrede iz Velikih Radinaca, imenovana za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije grada Sremska Mitrovica.

Za vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture imenovan je Ilija Nedić, master istoričar iz Sremske Mitrovice. Daria Rokić imenovana je za vršioca dužnosti direktora Biblioteke „Gligorije Vozarović”, dok će Pozorištem „Dobrica Milutinović” kao vršilac dužnosti direktora rukovoditi Svetlana Milovanović, profesorka srpskog jezika iz Sremske Mitrovice. Oboje su imenovani na period od jedne godine, počev od 28. avgusta 2026. godine.