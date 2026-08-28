Radovi na petlji Ruma menjaju režim saobraćaja ka Inđiji (Foto)

Na izlazu iz Rume ka Inđiji, u zoni petlje Ruma, u toku je sanacija kolovoza zbog koje je saobraćaj privremeno izmenjen.

Radovi su podeljeni u četiri faze. U prvim fazama biće potpuno zatvoreni pojedini priključni kraci, dok će u završne dve faze biti zatvarane saobraćajne trake na deonici Ruma-Inđija, u dužini od 500 metara.

Sanacija obuhvata uklanjanje oštećenog kolovoza, izradu novih nosećih slojeva, zamenu ivičnjaka i zaštitne ograde, kao i postavljanje novih slojeva asfalta.

Radove izvodi „Sremput”, a završetak je planiran do 30. septembra 2026. godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole nesmetano izvođenje radova.

Vozačima se savetuje oprez, smanjenje brzine i obavezno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.