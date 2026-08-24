Projekcija dokumentarnog filma u Rumskom muzeju

preuzeta fotografija

Projekcija dokumentarnog filma „Vrelo – Šarkamen kod Negotina: rezidencijalno-memorijalni kompleks rimskog cara Maksimina Daje (305-313)”, autora Gordana Janjića, arheologa u Muzeju Krajine , biće održana u muzeju u Rumi. Nakon projekcije, autor će govoriti o značaju lokaliteta Vrelo – Šarkamen, rezultatima višegodišnjih arheoloških istraživanja, kao i o vrednosti dokumentarnog filma i publikacije posvećenih ovom značajnom arheološkom lokalitetu. Projekcija je zakazana za 25. avgust sa početkom u 20 sati.