Radovi na petlji Ruma

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Na izlazu iz Rume ka Inđiji, u zoni petlje Ruma, u toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog kojih je izmenjen režim saobraćaja. Radovi se izvode na saobraćajnicama koje povezuju pravce Ruma-Novi Sad i Ruma-Stari Slankamen, a zbog njihove složenosti biće organizovani u četiri faze. U pojedinim etapama predviđena je potpuna obustava saobraćaja na određenim priključnim kracima, dok će tokom završnih faza biti zatvarane trake na deonici od Rume ka Inđiji. Sanacija obuhvata uklanjanje oštećenih slojeva kolovoza, izradu nove podloge, zamenu ivičnjaka i zaštitne ograde, kao i postavljanje novog asfalta. Izvođač radova je „Sremput”, a završetak svih radova planiran je do 30. septembra 2026. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Vozačima se savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije u zoni radova.