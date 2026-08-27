Bolja zdravstvena zaštita žena u Rumi

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Dom zdravlja „Ruma” nastavlja sa unapređenjem uslova za pružanje zdravstvene zaštite, a Služba za zdravstvenu zaštitu žena dobila je novu savremenu opremu vrednu oko tri miliona dinara. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, nabavljeni su novi funkcionalni ginekološki krevet za preglede i savremeni CTG uređaj, koji omogućava preciznije i pouzdanije praćenje stanja trudnica i ploda. Nova oprema dodatno će unaprediti svakodnevni rad ove službe i kvalitet pregleda koji se pružaju pacijentkinjama. Iz Doma zdravlja „Ruma” ističu da će i u narednom periodu nastaviti sa modernizacijom opreme i unapređenjem uslova za pružanje zdravstvene zaštite građanima rumske opštine.