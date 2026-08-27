Sutra sednica Skupštine u Rumi

23. sednica Skupštine opštine Ruma biće održana u petak, 28. avgusta 2026. godine, sa početkom u 10 časova, u Konferencijskoj sali Kulturnog centra „Brana Crnčević” u Rumi. Na dnevnom redu naći će se potvrđivanje prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Ruma, predlog odluke o pokretanju postupka za prenos investitorskih prava i obaveza, kao i izbori i imenovanja. Sednica je zakazana po hitnom postupku, a predložene tačke odnose se na pitanja značajna za rad lokalne samouprave i unapređenje putne infrastrukture na teritoriji opštine Ruma.