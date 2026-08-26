KC Pećinci odobreno 1,6 miliona dinara za nastavak razvoja Virtuelnog muzeja (Video)

preuzeta fotografija

Kulturni centar „Pećinci” u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici nastavlja realizaciju jednog od svojih najznačajnijih projekata u oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa. Za drugu fazu projekta „Virtuelni muzej nepokretnog kulturnog nasleđa u Donjem Sremu” obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 dinara, zahvaljujući podršci Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, dok će projekat, kao i prethodnih godina , sufinansirati Opština Pećinci.