Javni poziv za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola

Javni poziv za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu, koji je ranije raspisala Opština Pećinci, ističe 24. avgusta. Pravo na regresiranje troškova prevoza po ovom javnom pozivu, podsećamo, mogu ostvariti redovni učenici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Pećinci, koji pohađaju srednju školu na teritoriji pećinačke opštine, kao i učenici koji pohađaju redovnu nastavu van teritorije pećinačke opštine i koji svakodnevno putuju do škole tokom trajanja školske godine. Kako piše na sajtu Opštine Pećinci, nepotpuni i neblagovremeni zahtevi se neće uzimati u razmatranje.