Diplome za male plivače

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Na pećinačkim bazenima uručene su diplome polaznicima ovogodišnje besplatne škole plivanja, koju je tokom leta pohađalo oko 50 mališana različitih uzrasta. Tokom 18 treninga deca su učila i usavršavala osnovne plivačke tehnike, ali i sticala veću sigurnost u vodi. Trener Ivan Stojaković ocenio je da je ovogodišnja škola bila uspešna, uz posebno zadovoljstvo roditelja postignutim napretkom dece. Besplatna škola plivanja na pećinačkim bazenima održava se već 15 godina, u saradnji sa Sportskim savezom opštine Pećinci i uz podršku lokalne samouprave.