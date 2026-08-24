Diplome za male plivače

Na pećinačkim bazenima uručene su diplome polaznicima ovogodišnje besplatne škole plivanja, koju je tokom leta pohađalo oko 50 mališana različitih uzrasta. Tokom 18 treninga deca su učila i usavršavala osnovne plivačke tehnike, ali i sticala veću sigurnost u vodi. Trener Ivan Stojaković ocenio je da je ovogodišnja škola bila uspešna, uz posebno zadovoljstvo roditelja postignutim napretkom dece. Besplatna škola plivanja na pećinačkim bazenima održava se već 15 godina, u saradnji sa Sportskim savezom opštine Pećinci i uz podršku lokalne samouprave.