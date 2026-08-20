Sve učestalije prevare putem telefonskih poziva

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Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije upozorilo je danas građane da je na teritoriji Srbije sve učestalija pojava krivičnih dela prevara koja se putem telefonskih poziva. Služba za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije apeluje na građane da budu oprezni i da nepoznatim osobama ne predaju novac, već da odmah nakon sumnjivog poziva o svemu obaveste policiju. Nepoznate osobe, lažno se predstavljajući i dovodeći građane u zabludu, saopštavaju im da je član njihove porodice doživeo saobraćajnu ili drugu vrstu nezgode, nakon čega zahtevaju hitnu isplatu novca za navodne troškove lečenja i operacije . U pojedinim slučajevima, od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili druge vrednosti. Koristeći strah i zabrinutost građana za zdravlje i život njihovih najbližih, osumnjičeni nastoje da ih navedu da, bez provere dobijenih informacija, predaju ili uplate novac i druge vrednosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu posebno oprezni prilikom ovakvih telefonskih poziva i da ne postupaju ishitreno, već da pre nego što bilo kome predaju novac ili druge vrednosti, provere navode iz telefonskog poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom . Objavljeno je na sajtu Vlade Srbije.