Mala matura za osmake koji nisu polagali u junu

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Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku do srede, 19. avgusta, polažu testove iz srpskog jezika, matematike i predmeta po izboru, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete. Učenici su danas polagali test iz matematike, dok će u sredu, 19. avgusta, takođe od 9 do 11 časova, učenici polagati test iz jednog od pet predmeta po izboru. Test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici su polagali juče. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak, 20. avgusta, do 8 sati ujutru. Istog dana, od 12 do 16 časova, moguće je podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature, dok će konačni rezultati biti objavljeni, takođe u četvrtak, 20. avgusta, do 20 časova. Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je 24. i 25. avgusta 2026. godine, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole.