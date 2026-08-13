Sutra počinje Gospojinski post

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Velikogospojinski post ili Gospojinski post, kako se češće naziva u narodu, počinje 14. avgusta i završava se 28. avgusta, kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Veliku Gospojinu. Ustanovljen je u čast Presvete Bogorodice, koja je, prema crkvenom predanju, poslednje dane svog zemaljskog života provela u postu i neprestanoj molitvi. Iako je najkraći od četiri velika godišnja posta, Velikogospojinski post po strogosti se poredi sa Vaskršnjim postom, a pravila su striktna – od ponedeljka do petka uzima se hrana spremljena na vodi, a subotom i nedeljom dozvoljeno je razrešenje na ulje i vino. Smisao Gospojinskog posta nije, međutim, samo uzdržavanje od određene hrane, već pre svega duhovno očišćenje, jačanje vere, molitva, praštanje i činjenje dobrih dela.