Pojačan saobraćaj tokom vikenda

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Zbog smene turista i sezone godišnjih odmora, tokom predstojećeg vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na auto-putevima i najfrekventnijim putnim pravcima u Srbiji. Nadležni apeluju na vozače da putovanja planiraju unapred i računaju na veći broj vozila, naročito na prilazima graničnim prelazima i naplatnim stanicama. Sve naplatne stanice rade punim kapacitetom, a vozačima se preporučuje korišćenje elektronske naplate putarine kako bi što brže prošli kroz naplatne rampe. Iz „Puteva Srbije” podsećaju da je tokom letnjih putovanja neophodno voziti oprezno, prilagoditi brzinu uslovima na putu, održavati bezbedno odstojanje i praviti redovne pauze svaka dva sata. Vozačima se savetuje i da pre polaska provere stanje na putevima kako bi bezbednije i lakše stigli do željene destinacije.