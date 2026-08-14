Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje

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Tretmani suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Inđija biće sprovedeni 17. i 18. avgusta 2026. godine, u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima. Ukoliko promenljivi vremenski uslovi onemoguće tretman u predviđenim terminima, njegovo sprovođenje planirano je za naredni dan. Tretiranje će biti obavljeno preparatima na bazi deltametrina. Iz opštine Inđija posebno upozoravaju pčelare da je preparat toksičan za pčele, zbog čega se preporučuje da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od mesta predviđenih za tretiranje.