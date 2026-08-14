2. BoSUPska regata u Višnjićevu

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2. BoSUPska regata biće održana u subotu, 15. avgusta. Zajednički je organizuju Društvo pod dudom, Udruženje „Centar za obnovu kulture – Šid” i Udruženje „Humanitarni bazar Morović”. Regata će startovati sa plaže u Višnjićevu, odakle će učesnici veslati uzvodno rekom Bosut do plaže u Moroviću. Trasa je duga 11,4 kilometra, a predviđeno trajanje plovidbe je oko tri sata, uz lagano veslanje i druženje na vodi. BoSUPska regata deo je trodnevne manifestacije „Ušće dobrih ljudi”, koja će biti održana od 14. do 16. avgusta na plaži u Moroviću. Kroz tri dana spojiće sport, muziku i solidarnost: 2. BoSUPsku regatu na reci Bosut, 5. Festival autorske muzike (FAM) i humanitarni bazar. Ulaz na sve programe je besplatan.