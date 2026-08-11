Veliki infrastrukturni projekti u Šidu

preuzeta fotografija

Završava se putni pravac Vašica – Batrovci, u dužini od preko 8 kilometara, dok je već završen put Morović – Višnjićevo, dug više od 4 kilometra. Radovi na putu Vašica – Batrovci trenutno se privode kraju, a zbog asfaltiranja je saobraćaj privremeno obustavljen u periodu od 8 do 17 časova. Za vozače su obezbeđeni alternativni putni pravci. Kako je rekao narodni poslanik Dejan Bulatović, pored putne infrastrukture, radi se i na unapređenju vodovodne mreže. Uskoro se očekuje početak radova na paralelnom cevovodu vodne mreže u Šidu, investiciji vrednoj više od 600 miliona dinara.