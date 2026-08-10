Od danas kreću veliki radovi na putu Noćaj-Radenković

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, danas, 10. avgusta, počinje realizacija velikog infrastrukturnog projekta na lokalnom putu Noćaj-Radenković, čiju smo rekonstrukciju više puta najavljivali. Zbog oštećenog kolovoza i potrebe za njegovom potpunom rekonstrukcijom, od danas je na ovoj deonici na snazi privremena izmena režima saobraćaja. Prema najavi preduzeća „Sirmijum put” d.o.o., radovi bi trebalo da traju do 10. oktobra 2026. godine, odnosno do završetka svih građevinskih i pratećih radova. Izmena režima saobraćaja odnosi se na deonicu od izlaska iz naselja Noćaj do raskrsnice ulica Mare Radetić i Boračke, kao i na deo Ulice Boračke u naselju Radenković.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, na mestima koja će biti posebno određena i obeležena privremenom saobraćajnom signalizacijom. Regulacija će se obavljati ručno, uz upotrebu zastavica, dok će na pojedinim delovima biti postavljena i privremena semaforska signalizacija.

Iz „Sirmijum puta” apeluju na sve vozače da tokom prolaska ovom deonicom strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i uputstva lica koja regulišu saobraćaj. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se da, kada je to moguće, koriste alternativne putne pravce, kako bi se smanjile gužve i olakšalo odvijanje saobraćaja tokom radova.