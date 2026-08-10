Slabija trgovina na berzi: Kukuruz 20,30 dinara, počela žetva suncokreta (Video)

preuzeta fotografija

Prvu nedelju avgusta na Produktnoj berzi karakterisala je smanjena aktivnost tržišnih učesnika. Početak žetve suncokreta, uz visoke temperature i nedostatak padavina koji nepovoljno utiču na kukuruz i soju i izazivaju zabrinutost proizvođača u pogledu prinosa i kvaliteta u predstojećim žetvama, doprineli su smanjenju ponude u prethodnim danima.

KUKURUZ:

Na samom početku radne nedelje ponuda kukuruza bila je formirana na cenovnom nivou od 21,00 din/kg bez PDV-a. Smanjena tražnja, praćena nižim cenovnim indikacijama kupaca, izvršila je pritisak na prodavce da koriguju cene naniže, što je, tokom nedelje, rezultiralo trgovanjem. Prometovana cena kukuruza bez analize na aflatoksin iznosila je 20,30 din/kg bez PDV-a (22,33 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Promet je zabeležen i po ceni od 20,20 din/kg bez PDV-a, uz duži period plaćanja. Tokom nedelje evidentirana je tražnja za kukuruz sa aflatoksinom do 20 ppb po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a, međutim, ograničena ponuda i neusaglašenost cenovnih očekivanja uslovili su izostanak trgovanja.

PŠENICA:

Na tržištu pšenice, tražnja je tokom nedelje bila prisutna prvenstveno od strane trgovaca i izvoznika i manjim delom domaćih prerađivača. Izražen cenovni raskorak između kupaca i prodavaca, kao i neodgovarajuće lokacije ponuđene robe u odnosu na zahteve kupaca, negativno su uticali na obim prometa. Pšenica je trgovana na paritetu CPT luka/kupac po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a (22,55 din/kg sa PDV-om).

SOJA:

Tržište soje karakterisala je niska aktivnost, posebno prodajne strane. Početkom nedelje ponuda je u potpunosti izostala, dok je u nastavku nedelje registrovana ponuda manjih količina po ceni od 53,50 do 54,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Cenovni nivo tražnje iznosio je od 52,30 do 53,50 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Trgovanje je izostalo.

STOČNI JEČAM:

Stočnim ječmom (hl 60kg) trgovalo se na cenovnom nivou od 18,00 din/kg bez PDV-a na paritetu FCA, dok je na paritetu CPT kupac cena iznosila 18,50 din/kg bez PDV-a. Na strani tražnje beležio se silazni trend cene kako se radna nedelja bližila kraju, što je rezultiralo povlačenjem prodavaca i izostankom veće trgovinske dinamike.

SUNCOKRET:

Tražnja za suncokretom, iskazana po ceni od 445 eur/t bez PDV-a, nije rezultirala trgovanjem. Iako je žetva suncokreta počela na pojedinim paritetima, ponuda ove uljarice nije evidentirana u toku protekle nedelje.

ULJANA REPICA:

Uljana repica nuđena je u cenovnom intervalu od 475 do 480 eur/t bez PDV-a, dok je aktivnost na strani tražnje izostala.

VEŠTAČKA ĐUBRIVA:

Od veštačkih đubriva, berzanski ugovor zaključen je za NPK 16:16:16 u džambo vrećama po ceni od 63,21 din/kg (537 eur/t) bez PDV-a.

(Redakcija)