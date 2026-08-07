Pojačan saobraćaj očekuje se tokom vikenda

Početak vikenda donosi i veći broj vozila na putevima, posebno na pravcima ka graničnim prelazima. Zbog letnje turističke sezone očekuju se gužve i duža zadržavanja, a trenutno na Batrovcima na izlazu iz Srbije putnička vozila čekaju oko četiri sata, dok je na prelazu Šid zadržavanje oko sat vremena. Vozačima se savetuje da se pre puta informišu o stanju na granicama i, ukoliko je moguće, koriste manje opterećene prelaze. Dodatni izazov predstavljaju i visoke temperature, zbog čega se preporučuju češće pauze, dovoljno tečnosti i opreznija vožnja.