Požar na Regionalnoj deponiji pod kontrolom

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Požar koji je izbio na Regionalnoj deponiji „Srem – Mačva” stavljen je pod kontrolu, saopštili su nadležni. Kako je rečeno, u intervenciji je učestvovalo pet vatrogasnih vozila, pet cisterni i šest kamiona namenjenih za nanošenje zemlje. Mitrovački gradonačelnik Branislav Nedimović je na svom Instagram nalogu objavio da je požar saniran i da je stanje pod kontrolom. Dim koji je u prepodnevnim satima bio prisutan posledica je gašenja i zatrpavanja tela deponije. Očekujemo i rezultate merenja kvaliteta vazduha, koji će uskoro biti objavljeni, napisao je Nedimović .