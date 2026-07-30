Tri sela u Severnoj Mačvi uskoro na gasnoj mreži

Vesti Sremska Mitrovica | July 30, 2026

preuzeta fotografija

Kako je i najavljeno, u toku su radovi na povezivanju gasovoda za naseljena mesta Zasavica I , Zasavica II i Ravnje , koje izvode ekipe JP “Srebijagas”.

Sa postojeće mreže distributivnog područja JP “Srem-gas” Sremska Mitrovica, spajanjem će biti omogućeno da se prirodnim gasom napuni oko 7,5 kilometara mreže za tri pomenuta sela.

Inače, posle završetka radova, svi zainteresovani meštani će moći da podnesu zahtev za priključenje na distributivnu gasnu mrežu u prostorijama JP “Srbijagas” u prolazu Zeleno drvo u Sremskoj Mitrovici.

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