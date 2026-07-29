Izložba “Heroji novosadskog neba”

preuzeta fotografija

Povodom obeležavanja 100 godina postojanja Arhiva Vojvodine, u petak, 31. jula 2026. godine, sa početkom u 12 : 30 časova, u Istorijskom arhivu „Srem” biće otvorena tematska izložba „Heroji novosadskog neba”. Izložba je posvećena novosadskim pilotima Prvog vazduhoplovnog puka Vojske Kraljevine Jugoslavije i njihovom doprinosu razvoju vojnog vazduhoplovstva u periodu od 1918. do 1941. godine. Kroz arhivsku građu, fotografije i dokumenta, javnosti će biti predstavljeni životi i profesionalni put ljudi koji su ostavili značajan trag u istoriji jugoslovenskog vazduhoplovstva.