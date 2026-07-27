22. Srem Folk Fest i ovog avgusta (Video)

Sremska Mitrovica i ovog avgusta biće domaćin jednog od najznačajnijih festivala folklora u Srbiji. Srem Folk Fest održaće se od 11. do 14. avgusta, a i ove godine okupiće brojne učesnike i posetioce iz zemlje i inostranstva. Na 22. izdanju Srem Folk Festa nastupiće 14 ansambala iz 12 zemalja, a publika će prvi put imati priliku da uživa u folklornoj tradiciji Sjedinjenih Američkih Država, Južne Koreje i Ekvadora. Povodom predstojećeg festivala održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni ovogodišnji program i učesnici.

Kristina Bojić