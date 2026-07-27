Sutra osveštavanje krsta i kupole u Inđiji

U porti Hrama Svetog velikomučenika Georgija u Inđiji, u utorak, 28. jula, sa početkom u 11 : 00 časova, biće održan svečani verski čin osveštanja kupole sa krstom na novoj kapeli posvećenoj Svetoj Kseniji Petrogradskoj.

Pored sveštenstva i okupljenih vernika, ovom značajnom događaju za lokalnu zajednicu prisustvovaće i predsednik opštine Inđija, Marko Gašić.

Izgradnja i osveštanje kapele posvećene jednoj od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavnom svetu predstavlja važan korak u uređenju kompleksa glavnog gradskog hrama i nastavak duhovne obnove u ovoj opštini. Lokalne vlasti i crkvena opština pozvali su građane Inđije da sutra svojim prisustvom uveličaju ovu svetkovinu.