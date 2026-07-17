Vrtić u Šuljmu ponovo otvara vrata (Video)

U jednom od najmanjih sela na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, nakon višegodišnje pauze, ponovo će se čuti dečja graja. Vrtić u Šuljmu od 1. septembra otvara vrata za najmlađe meštane, koji će po prvi put nakon dužeg perioda imati mogućnost celodnevnog boravka u predškolskoj ustanovi. Ponovno pokretanje rada vrtića predstavlja važnu vest za meštane ovog fruškogorskog sela, a gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović, istakao je da je ovo veliki pomak i pokazatelj da se u Šuljmu vraćaju život i nova energija.