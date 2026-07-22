Sednica skupštine Grada Sremska Mitrovica

U petak, 24. jula, sa početkom u 10 časova, biće održana 17. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica, na kojoj će odbornici razmatrati više važnih odluka iz oblasti komunalnog sistema, poljoprivrede, socijalne zaštite, kulture i bezbednosti saobraćaja. Među najvažnijim temama naći će se predlog odluke o obrazovanju službe komunalnih asistenata – nadzornika, izmene odluke o ostvarivanju statusa roditelja-negovatelja, Program podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, kao i izmene programa poslovanja JKP „Komunalije”. Pred odbornicima će biti i izveštaji o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova, izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada, kao i tačke koje se odnose na gradske ustanove, imovinsko-pravne odluke i izbore i imenovanja.