Više od 50 ekipa na “Pasuljijadi” u Sremskoj Mitrovici

Mesna zajednica „Blok B” u Sremskoj Mitrovici organizuje tradicionalnu „Pasuljijadu”, koja će biti održana u subotu, 1. avgusta 2026. godine, sa početkom u 8 časova, dok je proglašenje pobednika planirano za 13 časova. Na manifestaciji će učestvovati više od 50 ekipa iz cele Srbije, Republike Srpske i Slovenije, od kojih čak 30 dolazi iz Slovenije. Pored iskusnih kuvara, učestvovaće i ženske i dečje ekipe.

Takmičari će se nadmetati za titule najboljeg pasulja, najboljeg kuvara i najboljeg dečjeg pasulja, a pripremljeni su pehari, diplome, zahvalnice i majice za kapitene. Posetioce očekuju i takmičenja u bacanju kamena s ramena, natezanju konopca, bogata gastro ponuda, muzika i dobro druženje.