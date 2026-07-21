Počelo pozorišno leto “Tragovi”

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U jedinstvenom ambijentu Lapidarijuma Muzeja Srema sinoć je počelo ovogodišnje Pozorišno leto „Tragovi” 2026. Festival je otvorila predstava „Samo sirovo”, u izvođenju Isidore Vlček, pred publikom koja je uživala u spoju pozorišne umetnosti i istorijskog prostora. Tokom pet večeri, od 20. do 24. jula, publiku očekuje raznovrstan program monodrama i predstava. Večeras, u utorak 21. jula od 21 čas, na programu je monodrama „Milunka”, koju izvodi Vesna Stanković. U sredu, 22. jula, publika će moći da pogleda „Srpskog Hamleta” u izvođenju Dušana Simića, dok je za četvrtak, 23. jul, zakazana predstava „Kriza u braku” koju izvode Maja Kolundžija Zoroe i Petar Mitić. Festival će biti zatvoren u petak, 24. jula, predstavom „Idu u Bogotu” u izvođenju Gordane Lukić i Marka Petkovića.

Organizatori pozivaju ljubitelje pozorišta da letnje večeri provedu uz kvalitetan kulturni program u jednom od najlepših prostora Sremske Mitrovice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, predstave će biti održane u Pozorištu „Dobrica Milutinović”.