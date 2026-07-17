Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Inđiji 20. jula

Crveni krst Inđija, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak, 20. jula.

Akcija će biti održana u prostorijama Doma zdravlja Inđija, u periodu od 16 do 19 časova, a poziv je upućen svim zdravim punoletnim građanima koji žele da svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna.

Iz Crvenog krsta podsećaju da jedna jedinica krvi može spasiti više života i pozivaju sve redovne, ali i buduće davaoce da se odazovu akciji i još jednom pokažu humanost i solidarnost.