Od 19. jula priključak na gas po novoj ceni

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Građani Inđije koji žele da svoje domaćinstvo priključe na gasovodnu mrežu imaju još nekoliko dana da to učine po važećoj ceni. Svi zahtevi podneti do 19. jula biće obrađeni po dosadašnjoj tarifi, dok će od tog datuma na snagu stupiti nova cena priključka od 104.000 dinara.

Direktor Javnog preduzeća „Ingas” Inđija , Novica Temunović, izjavio je da će preduzeće u narednom periodu razmotriti mogućnost uvođenja plaćanja priključka na više mesečnih rata, kako bi građanima olakšalo troškove priključenja na gasovodnu mrežu.