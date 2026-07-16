12. Pećinačko kulturno leto 25. jula (Video)

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Kulturni centar „Pećinci”, u saradnji sa Savetom mesne zajednice Pećinci i Udruženjem žena „Sremica” Pećinci, uz generalno pokroviteljstvo Opštine Pećinci, organizuje 12. Pećinačko kulturno leto, koje će se održati u subotu, 25. jula, od 15.00 do 22.00 časa, na šetalištu u centru Pećinaca. Program počinje u 15.00 časova Pećinačkom kotlićijadom – takmičenjem u pripremi tradicionalnog sremačkog paprikaša, koje će okupiti brojne ekipe i ljubitelje dobre kuhinje. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 18.00 časova, uz defile kulturno-umetničkih društava, predstavljanje sremačke kuhinje i prikaz tradicionalnih igara iz Srema. U isto vreme biće održana i gastronomska prezentacija „Kolači naših baka”, posvećena očuvanju tradicionalnih recepata i domaće kulinarske baštine. Večernji program od 20.30 časova rezervisan je za koncert najlepših narodnih pesama u izvođenju Aleksandre Saške Padrov, dok će manifestacija biti svečano završena vatrometom u 22.00 časa. Tokom trajanja manifestacije, posetioci će biti u prilici da pogledaju i izložbu radova Likovne sekcije Kulturnog centra „Pećinci”, koja predstavlja prateći program ovogodišnjeg kulturnog leta. Ovogodišnje, 12. Pećinačko kulturno leto, kao i prethodnih godina, biće realizovano u tri najveća naselja opštine Pećinci:

* 25. jul – Pećinci

* 15. avgust – Šimanovci

* 12. septembar – Kupinovo

Na taj način , program manifestacije obuhvatiće različite sredine i omogućiti da bogat kulturni sadržaj bude dostupan što većem broju posetilaca.