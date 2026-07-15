Artiljersko opitno gađanje u Nikincima

Zbog izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja na vojnom poligonu u Nikincima, građanima će 16. i 17. jula, u periodu od 8 do 19 časova, biti zabranjeno kretanje i boravak u pojedinim reonima.Zabrana se odnosi na područja Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovaca, Jarka i Nikinaca. Opasna zona biće obeležena tablama upozorenja, a na prilazima će dežurati stražari i policijski službenici.Iz Vojne pošte 2342-8 Nikinci upozoravaju građane da ne prilaze niti diraju eventualno neeksplodirana ubojna sredstva, već da o njihovom uočavanju odmah obaveste policiju ili najbližu jedinicu Vojske Srbije.Građani koji pretrpe materijalnu štetu usled izvođenja gađanja mogu je prijaviti Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci najkasnije do 24. jula.