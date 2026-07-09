Normalizovano vodosnabdevanje u Velikim Radincima

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Radovi na vodovodnoj mreži u Velikim Radincima uspešno su završeni, a vodosnabdevanje je u potpunosti normalizovano. Zahvaljujući dobroj organizaciji i efikasnom radu ekipe JKP „Vodovod” Sremska Mitrovica, prekid u isporuci vode trajao je kraće od prvobitno planiranog. Tokom radova uspešno je izvedeno novo čvorište kojim je novi cevovod povezan sa postojećim sistemom za vodosnabdevanje. Time je napravljen još jedan važan korak u unapređenju vodovodne mreže i obezbeđivanju pouzdanijeg snabdevanja vodom za stanovnike ovog područja.