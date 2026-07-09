Analiza štitaste žlezde dostupne u Šidu

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Nakon uvođenja analiza hormona i antitela štitaste žlezde, u Domu zdravlja Šid beleže dobar odziv pacijenata. Kako ističu u ovoj zdravstvenoj ustanovi, svakog jutra analize obavi u proseku između osam i deset pacijenata, što je očekivan broj, s obzirom na to da se zbog preciznosti uzorci uzimaju u jutarnjim časovima. Pacijenti su zadovoljni što ovu dijagnostiku sada mogu da obave u svom gradu, bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove. U Domu zdravlja navode da se analize obavljaju svakog radnog dana od 7 do 9 časova, a rezultati se obrađuju istog dana.