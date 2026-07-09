Analiza potvrdila – voda u Savi ispravna

JKP „Komunalije” iz Sremske Mitrovice saopštilo je da je, prema analizi Zavoda za javno zdravlje, voda na Gradskoj plaži ispravna. Uzorci uzeti 1. jula na Maloj plaži, početku plaže i kod „Dispanzera” ispunjavaju propisane fizičko-hemijske i mikrobiološke standarde. Građanima se ipak savetuje oprez prilikom kupanja – izbegavanje ronjenja i skakanja u vodu, tuširanje nakon izlaska iz Save, kao i da se ne kupaju dva do tri dana nakon obilnih padavina. Posebna pažnja preporučuje se roditeljima s decom. Iz JKP „Komunalije” apeluju i na posetioce da poštuju zabranu igre s loptom u označenim zonama kako bi boravak na plaži bio bezbedan i prijatan za sve.