Radovi na novom mostiću preko Barice u Inđiji

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Na gradilištu mostića preko Barice u Inđiji u toku su završni radovi. Ekipe izvođača trenutno rade na finalizaciji konstrukcije, odnosno postavljanju i završnoj obradi zaštitne ograde, čime se privodi kraju jedna od poslednjih faza izgradnje.

Novi mostić unaprediće bezbednost i olakšati kretanje pešaka i biciklista na ovom delu trase, a njegov završetak predstavlja još jedan korak u uređenju javne infrastrukture u Inđiji.

Po okončanju svih radova i tehničkih provera, mostić će biti spreman za korišćenje i stavljen na raspolaganje građanima.