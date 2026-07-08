Humanitarni auto skup u subotu u Inđiji

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Na parkingu kod Sportske hale u Inđiji , u subotu, 11. jula, sa početkom u 15 časova, biće održan humanitarni autoskup u organizaciji In Drive Crew. Sav prihod i dobrovoljni prilozi prikupljeni tokom događaja biće namenjeni lečenju Katarine Milošević. Posetioce očekuje izložba atraktivnih automobila, izbor najlepših i najbolje uređenih vozila, muzika, kao i bogat prateći program namenjen svim generacijama. Organizatori pozivaju građane da se pridruže događaju, podrže humanitarnu akciju i zajedno pokažu da zajedništvo i solidarnost mogu da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.