Privredna komora Vojvodine u Parizu

Predsednica Pokrajinske vlade , Maja Gojković, boravila je u dvodnevnoj poseti Parizu. U delegaciji je bio i potpredsednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević. Na temeljima dosadašnje odlične saradnje Privredne komore Vojvodine i Privredne komore Departmana Val Doaz u Parizu, te prilikom ove posete, dogovoren je dolazak delegacije sa privrednicima na Regionalni poslovni forum, koji će u Privrednoj komori Vojvodine biti održan 19. i 20. novembra 2026. godine. Predsednica Pokrajinske vlade, Maja Gojković, potpisala je Pismo o namerama o saradnji sa potpredsednikom Departmana Val Doaz, Filipom Suerom.