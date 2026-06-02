Od četvrtka potpuna obustava saobraćaja

Putarska mehanizacija od danas je u Jarku. Počeli su pripremni radovi na rehabilitaciji dotrajalog kolovoza u selu. Od četvrtka, 4. juna, očekuju se obimniji poslovi, najavili su nadležni, koji ujedno obaveštavaju vozače da ih u narednom periodu očekuju značajne izmene u saobraćaju na toj putnoj deonici, odnosno na putu od Sremske Mitrovice do Jaraka. Danas i sutra, saobraćaj će se kroz Jarak, na deonici dugoj oko dva kilometra, odvijati uz naizmenično propuštanje vozila, koje će regulisati radnici na terenu. Od četvrtka, 4. juna, uslediće potpuna obustava saobraćaja na deonici između Sremske Mitrovice i Jarka, koja će trajati narednih mesec dana. Ovaj pravac predstavlja jednu od važnijih veza za lokalni i tranzitni saobraćaj, uključujući kretanje ka pravcima prema autoputu Šabac-Ruma. Zbog očekivanih promena u režimu saobraćaja, nadležni apeluju na vozače da koriste alternativne mogućnosti kretanja gde je to moguće, planiraju putovanja unapred i poštuju privremenu signalizaciju.