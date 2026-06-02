Izmena režima saobraćaja

Do 5.6.2026. godine, od 9 do 16 časova, izvodiće se istražni radovi za potrebe rehabilitacije puta na državnom putu I A reda broj 1, petlja Novi Sad jug – petlja Maradik, u smeru ka Beogradu. Putevi Srbije saopštili su da će se radovi izvoditi u pokretu i za saobraćaj će biti zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka, a nakon toga biće zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Radovi, koji su počeli 1. juna, biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.