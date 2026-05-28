Izložba haljina u Inđiji (Video)

Vesti Inđija | May 28, 2026

preuzeta fotografija

U Kući Vojnović u Inđiji svečano je otvorena izložba haljina modnog dizajnera Miroslava Pučijaševića iz Inđije. Izložba će biti otvorena za posetioce do 8. juna. U okviru ovog projekta bili su uključeni i učenici Srednje škole „Dr Đorđe Natošević” iz Inđije, smer modni/industrijski krojač, koji su radili na temi „Glam-revijska haljina kroz moju prizmu”. Njihovi najuspešniji radovi predstavljeni su u Galeriji Kuće Vojnović, zajedno sa kreacijama ovog poznatog inđijskog modnog dizajnera, čime je izložba dobila dodatnu umetničku i edukativnu vrednost. Kao znak priznanja za najbolji rad, dizajner Miroslav Pučijašević poklonio je jednoj učenici haljinu za matursko veče.

