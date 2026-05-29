Učenici osmog razreda završavaju u petak

Učenici osmog razreda osnovnih škola završavaju nastavu u petak, 29. maja, nakon čega ih očekuje završni ispit za upis u srednje škole. Mala matura biće održana 15, 16. i 17. juna. Prvog dana osmaci će polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika ; drugog dana iz matematike, dok je treći dan rezervisan za test iz jednog od izabranih predmeta. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. juna. Popunjavanje lista želja predviđeno je za 23. i 24. jun, dok će raspodela učenika po srednjim školama biti objavljena 29. juna.

Prema podacima Ministarstva prosvete, ove školske godine osmi razred završava više od 61.000 učenika u Srbiji. Ostali učenici osnovnih škola završavaju nastavu 12. juna, dok nova školska godina za osnovce i srednjoškolce počinje 1. septembra.