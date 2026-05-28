JKP “Komunalije“ nastavlja put razvoja i unapređenja

preuzeta fotografija

Predstavnici kompanije Veolia, jednog od svetskih lidera u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine, posetili su Regionalnu deponiju „Srem-Mačva“ i JKP Komunalije Sremska Mitrovica. Ova poseta predstavlja značajnu potvrdu dosadašnjeg rada i dodatni podstrek da se nastavi sa “unapređenjem komunalnih usluga, ulaganjem u zaštitu životne sredine i razvojem održivog sistema upravljanja otpadom u Sremska Mitrovica. U JKP „Komunalije“ ističu da ovakva saradnja i razmena iskustava sa renomiranim međunarodnim kompanijama doprinose daljem jačanju kapaciteta i primeni savremenih standarda.