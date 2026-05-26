Evidentirano 677 saobraćajnih nezgoda

preuzeta fotografija

Prethodne nedelje, na putevima u Republici Srbiji evidentirano je 677 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređene 334 osobe. Sedam osoba je izgubilo život. Podsećamo vozače motocikla i mopeda da je korišćenje zaštitne kacige zakonska obaveza i osnovna zaštita koja može spasiti život i ublažiti posledice saobraćajne nezgode. Važno je da motociklisti koriste zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu, poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju, apeluju iz US policije.