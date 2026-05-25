Danas je 25. maj, nekada slavljen kao Dan mladosti

preuzeta fotografija

Dan mladosti, 25. maj, u vreme Josipa Broza Tita slavljen je kao poseban praznik.

Izvorno nastao kao vid obeležavanja rođendana tadašnjeg neprikosnovenog lidera Josipa Broza Tita, Dan mladosti slavljen je kao velika manifestacija optimizma i radosti.

Danas, sećanje na nekadašnji Dan mladosti najčešće je prilika za okupljanje poštovalaca Josipa Broza Tita i onoga što je on predstavljalo .

Sastavni deo obeležavanja, u čemu je učestvovala cela zemlja u manjoj ili većoj meri, bile su štafete mladosti, stilizovane palice koje su mladi pronosili kroz sela i gradove tadašnje Jugoslavije, sve do predaje štafete tokom sleta na stadionu Jugoslovenske narodne armije samom Josipu Brozu Titu.

Predaja štafete, vrhunac višemesečnih aktivnosti, iz ruku posebno odabranih perspektivnih omladinaca, označavala je najsvečaniji momenat obeležavanja Dana mladosti.

Bio je to vid zajedničke manifestacije odanosti kako tadašnjem neprikosnovenom lideru maršalu Josipu Brozu Titu, tako i čitavoj strukturi tadašnjeg sistema vrednosti, očigledan izraz kulta ličnosti koji je tada sistematski negovan.

(Redakcija)