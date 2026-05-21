VJT: U buretu pronađeno telo u opštini Inđija, veruje se da je reč o A. N.

Kako prenosi RTV u jednom buretu na teritoriji Inđije danas je pronađeno telo za koje se veruje da je A.N. koji je nestao 12. maja u Beogradu, saznaje Tanjug.

Bure je je otkopano na teritoriji opštine Inđija u prisustvu javnih tužilaca beogradskog Višeg javnog tužilaštva.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Sumnja se da je A.N. ubijen u restoranu na Senjaku, a u vezi sa zločinom uhapšeno je 10 osoba.