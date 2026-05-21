AI i nauka ključ razvoja savremene poljoprivrede

Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu razgovarali su ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić o primeni veštačke inteligencije u savremenoj poljoprivredi. Istaknuto je da nove tehnologije mogu unaprediti domaći agrar kroz preciznu poljoprivredu, analizu podataka i efikasnije upravljanje proizvodnjom. Na sastanku je naglašena važnost saradnje naučnih institucija i poljoprivrednog sektora, kao i ulaganja u inovacije koje doprinose bezbednosti hrane, održivom razvoju i prilagođavanju klimatskim promenama. Ministri su ocenili da povezivanje nauke i poljoprivrede predstavlja važan korak za dalji razvoj Srbije.