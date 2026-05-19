Produktna berza: Pšenica novog roda najtraženija

preuzeta fotografija

Tokom ove nedelje, na Produktnoj berzi najtraženija poljoprivredna kultura bila je pšenica. Usled slabe tražnje, cena kukuruza zabeležila je pad, dok je sojino zrno izostalo iz trgovanja.

KUKURUZ:

Povećana ponuda, uz smanjeno interesovanje na strani tražnje, karakterisala je tržište kukuruza. Berzanski ugovori zaključeni su za kukuruz bez analize na aflatoksin u cenovnom opsegu od 21,60 do 22,00 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 21,82 din/kg bez PDV-a (24,00 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 2,15% u odnosu na sedam dana ranije.

PŠENICA:

Na svetskim tržištima, ovu nedelju obeležilo je objavljivanje prvog globalnog izveštaja od strane američkog Ministarstva poljoprivrede za sezonu 2026/2027. Cene u Čikagu naglo su skočile, nakon što je, iako često konzervativan i oprezan u svojim prognozama, USDA drastično smanjio prognozu žetve pšenice u SAD za 2026. godinu i značajan pad globalne proizvodnje za 2026/2027, što se odrazilo i na cene na evropskom tržištu. Na domaćem tržištu, došlo je do povećanja tražnje za novim rodom pšenice, uz uzlazni trend cene. Terminski ugovori za novi rod zaključeni su po ceni od 20,50 do 20,70 din/kg bez PDV-a, što predstavlja značajan rast cene u odnosu na prethodna trgovanja (19,00-19,50 din/kg bez PDV-a).

Pšenicom starog roda (11% proteina) trgovalo se po ceni od 20,80 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju, statistički, cena beleži promenu od -0,82%.

SOJA:

Kod sojinog zrna, nije bilo veće zainteresovanosti za trgovinu ni na prodajnoj ni na kupovnoj strani. Izražen cenovni spred, uticao je na izostanak trgovanja ovom uljaricom.

STOČNI JEČAM:

Kupoprodajni ugovori za stočni ječam zaključeni su u cenovnom intervalu od 19,60 do 19,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,67 din/kg bez PDV-a (21,64 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 0,26% u odnosu na prethodnu sedmicu.

SUNCOKRETOVA SAČMA:

Od ostalih roba trgovalo se suncokretovom sačmom 33% po ceni od 27,00 din/kg bez PDV-a (32,40 din/kg sa PDV-om).

(Redakcija)